Stop ai veicoli a combustione nel 2035, la Germania sostiene l'Ue

«Arriviamo a questa giornata ben preparati, sappiamo di avere un ruolo chiave da svolgere in Ue», hanno evidenziato i due ministri tedeschi, dicendo di aspettarsi «una lunga giornata e nottata» di trattative. Nonostante la resistenza pubblica del ministro delle Finanze Christian Lindner (FDP), il ministro dell'Ambiente Steffi Lemke non vuole cambiare rotta. «Per me è importante che il governo federale sosterrà la Commissione in Lussemburgo oggi con l'obiettivo che dal 2035 non saranno più immatricolate auto che emettono CO₂», ha affermato il politico dei Verdi durante la trasmissione"Morgenmagazin" della televisione tedesca. «Questa è la linea che il governo federale ha rappresentato nelle ultime settimane e negli scorsi mesi, che è prevista anche nell'accordo di coalizione». Verrà inoltre chiarito se alcuni settori, per esempio i veicoli dei vigili del fuoco, potranno essere risparmiati da queste nuove misure di restrizione.