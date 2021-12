Un nuovo look per l'Euro entro il 2024

BRUXELLES - La Banca centrale europea (Bce) prevede di ridisegnare le banconote in euro, collaborando con i cittadini europei in un processo che dovrebbe portare a una decisione finale nel 2024.

«Il processo di riprogettazione - annuncia oggi l'Istituto centrale - inizierà con la creazione di focus group, incaricati di raccogliere opinioni da persone in tutta l'area dell'euro su possibili temi per le future banconote in euro. Un gruppo consultivo tematico con un esperto per ciascun paese dell'area dell'euro presenterà quindi una rosa di nuovi temi al Consiglio direttivo della Bce».

I membri del gruppo consultivo sono già stati nominati dalla Bce sulla base delle proposte delle banche centrali nazionali dell'area dell'euro e provengono da diversi campi come la storia, le scienze naturali e sociali, le arti visive e la tecnologia.

«Le banconote in euro sono qui per restare. Sono un simbolo tangibile e visibile che siamo uniti in Europa, in particolare in tempi di crisi, e c'è ancora una forte domanda», afferma la presidente della Bce Christine Lagarde. «Dopo 20 anni, è tempo di rivedere l'aspetto delle nostre banconote per renderle più facilmente riconoscibili per gli europei di ogni età e provenienza».

«Vogliamo sviluppare banconote in euro con cui i cittadini europei possano identificarsi e che saranno orgogliosi di utilizzare come loro denaro», ha affermato Fabio Panetta, membro del comitato esecutivo della Bce.

L'avvio di questo processo segue l'impegno del Consiglio direttivo della Bce di garantire banconote innovative e sicure che si connettano con gli europei, viene spiegato in una nota. L'ultimo studio sulle attitudini di pagamento dei consumatori nell'area dell'euro (SPACE) ha mostrato che il contante è rimasto il mezzo di pagamento più diffuso per i pagamenti al dettaglio di persona nel 2019.

Dopo aver completato il processo di progettazione, il Consiglio direttivo autorizzerà la produzione di nuove banconote e deciderà le potenziali date di emissione.