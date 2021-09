Whatsapp sta sviluppando una nuova funzionalità: la trascrizione dei messaggi audio

SAN FRANCISCO - Gli audio su Whatsapp da dieci minuti sono finiti. Inviati per raccontare l'assurda storia di sabato sera o solo per dire "ok", i messaggi vocali hanno reso più semplice la comunicazione istantanea per molti, e più difficile per altrettanti.

Ma forse una soluzione c'è e lo staff di Mark Zuckerberg sta lavorando a una nuova funzionalità che consiste nel trascrivere i vocali, per ora però solo per iOS e gli iPhone.

Come riferisce il portale di WABetainfo, si potrà saltare da un secondo o da un minuto all'altro, e ascoltare solo la parte di audio interessante. Questo perché una volta trascritto, appariranno sotto il vocale le frasi chiave e si potrà quindi scegliere da quale punto in poi sentire il messaggio.

Ma prima che questo accada, apparirà un banner, di cui bisogna accettare le condizioni: «I dati vocali verranno inviati da questa applicazione ad Apple perché la richiesta venga processata. Questo aiuterà inoltre Apple a migliorare la sua funzione di riconoscimento vocale».

Le trascrizioni verranno salvate localmente nel database di Whatsapp secondo la crittografia end-to-end, non sarà necessario ri-trascrivere un dato messaggio per ascoltarlo nuovamente e né l'applicazione di messaggistica istantanea, né Facebook avranno accesso a questi dati.