Starmer invoca le elezioni, Sunak si candida per il dopo BoJo

Starmer ha ostentato una certa sicurezza per aver evitato una multa della polizia, che, come promesso da lui stesso, lo avrebbe portato a dimettersi. Ha quindi rilanciato la richiesta che Johnson «lasci subito» Downing Street per non attendere l'iter di nomina del successore alla guida dei Tory e il passaggio di consegne in autunno al nuovo primo ministro. Serve quindi un governo di segno diverso per riformare un Paese che ha preso «una pericolosa china» e Starmer si fa avanti con la sua leadership alternativa ai Conservatori. Ha rilanciato inoltre l'iniziativa di una mozione di sfiducia contro Johnson da presentare in Parlamento prima della pausa estiva che scatta il 22 luglio. Appare comunque molto difficile che queste iniziative possano modificare la tabella di marcia scelta dal partito di maggioranza nella transizione verso il dopo Johnson.