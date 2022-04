Macron avanti, Le Pen seconda a pochi punti

PARIGI - I seggi nelle grandi città si sono chiusi ufficialmente alle 20.00, e puntuali sono arrivate le prime stime. Stando ai sondaggi in testa ci sarebbe Emmanuel Macron, con il 28,6%, seguito da Marine Le Pen con il 24,4%. Subito sotto, ma non troppo distante si è piazzato Mélenchon con il 20,2%. Staccato di molto segue Zemmour, con il 6,8% (dati IFOP).

Il tasso di astensione al primo turno delle presidenziali francesi viene stimato dagli istituti di sondaggio fra il 24% e il 26,5%, il più alto dopo il record del 2002, quando toccò quota 28,4%.

I due candidati entreranno ora nel vivo della campagna presidenziale in vista del ballottaggio del 24 aprile.

Esultanza al quartier generale di Macron - Grida di esultanza questa sera alla Porte de Versailles, nel quartier generale di En Marche, dopo l'annuncio delle prime stime.

Hidalgo e Pécresse con Macron - La candidata socialista alle elezioni presidenziali francesi e sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, si schiera con il presidente uscente Emmanuel Macron in vista del ballottaggio. Secondo i dati diffusi questa sera dall'istituto Elabe per Bfm-Tv, la candidata socialista ha ottenuto appena l'1,9% delle preferenze. Hidalgo ha invitato i suoi sostenitori «con gravità a votare contro l'estrema destra di Marine Le Pen» dando il voto a Macron «perché la Francia non cada nell'odio del tutti contro tutti».

La candidata dei Républicains Valérie Pécresse, che al primo turno ha ottenuto meno del 5%, si schiera al fianco di Emmanuel Macron al ballottaggio delle presidenziali il 24 aprile contro la candidata di estrema destra Marine Le Pen che accusa di essere «vicina a Putin». «Malgrado le divergenze, voterò per Macron», ha dichiarato la Pécresse, evocando il rischio che rappresenterebbe il Rassemblement National all'Eliseo e dicendosi di «assumersi tutta la responsabilità» della sua sconfitta.

Zemmour con Le Pen - «Posso affermare che Eric Zemmour chiederà di votare per Marine Le Pen»: è quanto annunciato dalla nipote di Marine Le Pen, Marion Maréchal, ai microfoni di TF1. «Posso affermare che Eric Zemmour, in nome del partito Reconquête!, chiederà di votare Marine Le Pen». E ancora: «Macron è il primo avversario, nessuna esitazione su questo. Per avere la maggioranza al secondo turno bisogna riunire», ha affermato l'ex deputata.

«Chi non ha votato Macron si unisca a me» - «In gioco il 24 aprile non c'è un semplice voto di circostanza, ma una scelta di società e direi anche di civiltà»: lo ha detto la candidata del Rassemblement National, Marine Le Pen, esultando per la qualificazione al ballottaggio contro Emmanuel Macron. Quindi l'appello a tutti i francesi «di ogni sensibilità» e «a tutti coloro che non hanno votato per Macron» ad «unirsi a questo grande Rassemblement National e popolare».



Macron ringrazia e annuncia un «grande movimento politico» - Nella sua prima dichiarazione dopo i risultati del primo turno, il presidente uscente Emmanuel Macron, ha esortato i suoi sostenitori a creare, «al di là delle differenze», «un grande movimento politico di unità e di azione». Prima della proposta politica, Macron ha ringraziato uno per uno tutti i candidati eliminati al primo turno, in ordine alfabetico. Poi ha ripetuto, con un nuovo ringraziamento, i nomi di quelli che hanno invitato a votare per lui al ballottaggio. «Potete contare su di me per attuare il nostro programma di apertura» e di «indipendenza francese ed europea», ha detto rivolgendosi ai militanti alla Porte de Versailles di Parigi. «Nulla è acquisito, il dibattito che avremo nei prossimi quindici giorni è decisivo per la Francia e per l'Europa», ha avvertito Macron, invitando i connazionali a sbarrare la strada all'estrema destra di Marine Le Pen in vista del ballottaggio. «Nulla è ancora deciso», ha sottolineato il candidato di En Marche. «Le prossime due settimane - ha aggiunto - saranno decisive per la Francia».

Non un solo voto a Le Pen - «Non bisogna dare un solo voto a Marine Le Pen». Lo ha detto ai suoi sostenitori il candidato della sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon, arrivato terzo al primo turno delle presidenziali francesi con il 20% circa.