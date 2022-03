L'Iraq non ha ancora un presidente

BAGHDAD - L'elezione del presidente iracheno da parte dei parlamentari prevista per oggi è stata posticipata a mercoledì prossimo perché il quorum non è stato raggiunto, proprio come accadde a febbraio.

A seguito dell'appello al boicottaggio lanciato da una coalizione sciita filo-iraniana, erano presenti in aula solo 202 deputati, privando in questo modo l'Assemblea dei due terzi del quorum necessario per lo svolgimento del voto. Una nuova votazione è dunque prevista per mercoledì.