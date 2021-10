Silvio Berlusconi contro il voto anticipato e i dissidi nel centrodestra

MILANO - Tenere delle elezioni anticipate in Italia? Sarebbe una decisione «irresponsabile».

Lo ha dichiarato l'ex primo ministro Silvio Berlusconi, che in un'intervista al Corriere della Sera ha ribadito il proprio sostegno al Governo di Mario Draghi, oltre a lamentare le divisioni interne alla destra, che hanno a detta sua contribuito agli scarsi risultati ottenuti nelle comunali (sia al primo turno che al ballottaggio).

L'85enne leader di Forza Italia ha poi riaffermato l'importanza del lavoro del Governo attuale, che «sta portando l'Italia fuori dall'emergenza sanitaria ed economica, un lavoro difficile che sta procedendo con buoni risultati grazie al senso di responsabilità di tutte le forze politiche». Sarebbe quindi «irresponsabile» pensare di interromperlo «in anticipo» per una campagna elettorale.

Le elezioni, lo ricordiamo, sono previste per il 2023. Tuttavia, una rottura della coalizione di Governo potrebbe portare ad elezioni anticipate.

Cambio alla Presidenza

Ci sono anche delle voci, lanciate ad esempio da Giorgia Meloni, che suggeriscono che Draghi sia la persona giusta per sostituire l'attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il cui mandato scade a febbraio e che ha già comunicato di volersi riposare.

Le elezioni per la carica di Presidente si terranno a gennaio 2022, e nel caso Mario Draghi volesse prendevi parte dovrebbe rinunciare alla carica di Presidente del Consiglio, ciò che potrebbe far scattare delle elezioni anticipate. Ma anche Berlusconi sarà un candidato per sostituire Mattarella?

Dal diretto interessato nessun commento: «Di Quirinale non intendo parlare né occuparmi fino a quando un Presidente come Sergio Mattarella sarà nel pieno delle sue funzioni».

Diverbi nel centrodestra

Parlando dei leader di destra, in particolare Giorgia Meloni e Matteo Salvini, Berlusconi ha detto che «entrambi hanno grandi capacità e un profilo fortemente caratterizzato. Il centrodestra però deve distinguersi per l’equilibrio, la serietà, la coerenza delle sue proposte, non per le sue questioni interne», ha poi aggiunto.

Ad alimentare lo scontento all'interno di Forza Italia sarebbero poi «incomprensioni personali», secondo l'ex premier, «non conflitti sulla linea politica, che è condivisa da tutti e non ha alternative».

Infine un messaggio ai colleghi del centrodestra: «Preferirei non leggere sui giornali notizie di polemiche che non ci rappresentano e che non credo interessino gli italiani. Abbiamo ben altre questioni da affrontare, stiamo uscendo faticosamente dalla più grave crisi del dopoguerra e le ricadute sono dietro l’angolo. L’Europa e il mondo vivono un momento molto difficile e delicato. Dobbiamo attrezzarci ad affrontare nuove sfide ideologiche, geopolitiche, economiche, militari. Sfide che riguardano le materie prime, le tecnologie, l’energia che usiamo ogni giorno, l’ambiente e la transizione ecologica. L’Italia presiede il G20 e in parternariato con il Regno Unito avrà un ruolo centrale alla Cop26 di Glasgow. Dobbiamo occuparci di queste cose» ha concluso Berlusconi.