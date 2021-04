Il premier kosovaro ha votato in Albania

PRISTINA - Il premier kosovaro Albin Kurti, che è leader del movimento "Autodeterminazione" (Vetevendosje, sinistra radicale), ha votato oggi alle elezioni parlamentari in Albania. Nel darne notizia i media serbi riferiscono che Kurti, che è di etnia albanese come la stragrande maggioranza della popolazione del Kosovo, si è presentato al seggio con il candidato del suo movimento in Albania Boiken Abazi, in compagnia di un gruppo di sostenitori.

«Il giorno delle elezioni è un giorno di democrazia. Invito tutti i cittadini a votare e a fare la migliore scelta in base ai loro principi e valori», ha detto Kurti, citato dai media serbi. La europarlamentare Viola von Cramon (Verdi tedeschi), che è relatrice sul Kosovo all'Assemblea di Strasburgo, ha criticato la decisione di Kurti di andare a votare, definendola inaccettabile.

«Non riesco a capire di che si tratta. Da una parte tutti in Kosovo si lamentano dell'ingerenza della Serbia e del presidente Aleksandar Vucic, mentre dall'altra parte il premier kosovaro va a votare in un Paese vicino. È una cosa inaccettabile», ha detto von Cramon su Twitter, stando ai media serbi.