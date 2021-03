La Spagna ha legalizzato l'eutanasia

MADRID - Il Parlamento spagnolo ha legalizzato l'eutanasia e il suicidio assistito per le persone con malattie gravi, incurabili o debilitanti che vogliono porre fine alla propria vita.

Il voto odierno - 202 favorevoli, 141 contrari e due astensioni - fa della Spagna il settimo Paese al mondo a dotarsi di una legge per il fine vita, nonché il quarto dell'Unione europea. Entrerà in vigore tra tre mesi e sarà disponibile per tutti i cittadini adulti con residenza legale in Spagna.

Oggi, chiunque veniva giudicato colpevole di aver aiutato qualcuno a porre fine alla propria vita poteva essere condannato a una pena fino a 10 anni di reclusione. La ministra della Salute Carolina Darias ha dichiarato in aula: «Oggi è un giorno importante: ci stiamo dirigendo verso il riconoscimento dei diritti umani. Stiamo andando verso una società più umana ed equa».

All'esterno del Parlamento si sono tenute manifestazioni sia di gruppi favorevoli che contrari al provvedimento. Il partito di estrema destra Vox ha annunciato che ricorrerà alla Corte costituzionale.

