Damasco accusa la Germania di sostenere il terrorismo

DAMASCO - La Siria ha accusato la Germania di ospitare "terroristi" sul proprio territorio e di dare il proprio sostegno a dei gruppi jihadisti coinvolti nel conflitto siriano.

In una nota diffusa dall'agenzia governativa Sana, il ministero degli esteri di Damasco commenta il fatto che un ex dirigente dei Caschi Bianchi, un gruppo di soccorritori umanitari siriani da anni finanziati e protetti da governi occidentali e che opera nelle zone fuori dal controllo governativo, è stato accolto come rifugiato politico in Germania.

Due settimane fa il governo di Berlino aveva annunciato di aver accolto l'ex dirigente dei Caschi Bianchi, Khaled Said, e la sua famiglia, da due anni ospitati temporaneamente in Giordania. In precedenza il ministero degli interni tedesco aveva sollevato dubbi sul fatto che Said avesse legami con gruppi jihadisti.

Nel 2018, Said era stato evacuato assieme a più di 400 membri dei Caschi Bianchi dal sud della Siria, durante l'offensiva militare russo-governativa siriana nell'area, tramite il Golan controllato da Israele in un'operazione complessa, richiesta dai governi britannico, tedesco, canadese e statunitense. I 422 membri dei Caschi bianchi erano stati temporaneamente ospitati in Giordania. Più della metà sono stati in seguito trasferiti all'estero, 47 di questi in Germania.

Il governo siriano ha affermato che «la dichiarazione del ministero degli Esteri tedesco sull'accoglienza del capo dell'organizzazione terroristica dei 'Caschi bianchi' conferma ancora una volta il coinvolgimento del governo tedesco nell'aggressione contro la Siria e fornisce sostegno alle organizzazioni terroristiche e ai gruppi ad essa collegati».

Il ministero siriano avverte il governo tedesco che «garantire protezione ai terroristi costituisce una palese violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu... e rappresenta una minaccia alla pace e alla sicurezza nel mondo».