Luce verde al Dpcm di Natale, in serata la firma di Conte

ROMA - Il governo italiano ha dato, nella tarda serata di mercoledì e dopo un lungo e duro confronto, il via libera al nuovo Dpcm con le misure contro il coronavirus previste per il periodo delle festività di Natale.

Trova conferma la decisione di "blindare" le giornate del 25 e 26 dicembre e del 1° gennaio, vietando anche le trasferte fuori dal proprio comune di residenza. La stretta tocca però anche la mobilità tra regioni. «Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute», si legge nelle anticipazioni della bozza, riportate dall'Ansa.

Sono confermati anche il sistema a tre fasce (giallo, arancione e rosso) così come il coprifuoco, dalle 22 alle 6 in tutta Italia. Nelle zone gialle i ristoranti dovranno chiudere alle 18. Nessuno sconto nel periodo delle feste.

Nelle prossime ore, il governo dovrebbe inviare il testo del decreto ai governatori delle regioni, con le quale si prospetta un duro confronto, in particolare sulla questione degli spostamenti. La firma del "premier" Giuseppe Conte, secondo le anticipazioni, è attesa in serata. Il dpcm entrerà in vigore da domani.