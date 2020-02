Ora è Pechino a mettere in guardia: «Non andate negli Stati Uniti»

PECHINO - Ci sono oltre 60 Paesi che nelle scorse settimane hanno preso provvedimenti imponendo restrizioni sui voli diretti verso la Cina per via della diffusione del coronavirus. Ora però è Pechino a “mettere in guardia” i propri cittadini in merito a eventuali viaggi negli Stati Uniti. E non si tratta propriamente di una questione a sfondo sanitario.

L’avviso diramato dal Ministero della cultura e del turismo cinese è infatti motivato dalla reazione «esagerata» all’epidemia da parte del Paese americano, che per Pechino potrebbe tradursi in disparità di trattamento nei confronti dei turisti. Una situazione che a detta degli analisti - scrive il South China Morning Post - potrebbe aggravare le tensioni già alte fra i due Paesi.

Le autorità cinesi hanno recentemente mosso forti critiche nei confronti di quelle statunitensi, accusandole di «aver dato un cattivo esempio» a livello internazionale.

La mappa della diffusione del coronavirus nel mondo