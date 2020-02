Sanders incassa l'endorsement di de Blasio

WASHINGTON - Il candidato presidenziale democratico Bernie Sanders incassa l'appoggio del sindaco di New York Bill de Blasio, che si è ritirato dalla corsa per la Casa Bianca lo scorso settembre.

«Sto con Bernie perché lui sta ed è sempre stato con le famiglie dei lavoratori», ha spiegato nella notte il primo cittadino della Grande Mela.

«I newyorkesi sanno bene anche il danno causato dalla xenofobia, dall'intolleranza e dalla sventatezza di Donald Trump, e Bernie è il candidato per affrontarlo e batterlo», ha aggiunto, fornendogli il suo endorsement. «Ho invocato una agenda coraggiosa, progressiva e questo è esattamente ciò che il senatore Sanders ha promosso per decenni», ha sottolineato de Blasio, che sarà con lui nel weekend in Nevada per i caucus del 22 febbraio.