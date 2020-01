Al memoriale di Martin Luther King tra fischi e applausi

WASHINGTON - Un mix di acclamazioni e di 'buu' hanno accolto ieri Donald Trump e Mike Pence quando hanno reso visita al memoriale di Martin Luther King nel giorno a lui dedicato. Il presidente e il suo vice sono rimasti in silenzio per un minuto con la testa china davanti alla statua del leader per i diritti civili.

Alcune persone della folla hanno cantato «Usa, Usa», altri hanno contestato con dei 'buu'. Poche ore prima il tycoon aveva ricordato di aver prestato giuramento proprio tre anni fa, il 20 gennaio del 2017: «È così appropriato che oggi sia anche il Martin Luther King Day. La disoccupazione degli afro-americani è al livello più basso nella storia del nostro Paese, di gran lunga. Inoltre abbiamo i migliori numeri di sempre su povertà, giovani e occupazione. Grande!».

Dal canto suo, l'ex presidente Barack Obama ha commemorato King con un tweet. «Molto spesso rileggo la lettera del Dr. King da una prigione di Birmingham. Benché alcune delle ingiustizie siano state superate, la sua brillantezza poetica, la sua chiarezza morale e gli esami di coscienza riecheggiano ancora oggi. Prendetevi un momento per riflettere sul suo giusto appello», ha cinguettato.

Obama ha postato un link con la missiva scritta da 'Mlk' nel 1963 da una prigione dell'Alabama dove era stato rinchiuso per aver guidato una marcia di protesta senza autorizzazione e per aver esortato a boicottare le attività imprenditoriali dei bianchi. Nella lettera, Martin Luther King auspica che il pregiudizio razziale possa svanire e che in un futuro «non troppo distante le stelle splendenti dell'amore e della fratellanza possano illuminare» gli Usa «con la loro bellezza scintillante».



keystone-sda.ch (ERIN SCOTT / POOL)