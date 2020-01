L'Occidente plaude alla tregua

TRIPOLI - «Le ambasciate di Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e la delegazione dell'Unione europea in Libia si uniscono alla Missione di sostegno delle Nazioni Unite per la Libia (Unsmil) nell'accogliere con favore l'accettazione da parte delle parti in Libia di un cessate il fuoco il 12 gennaio e l'annuncio che sia il Governo di accordo nazionale libico (Gna) che l'Esercito nazionale libico (Lna) che fermeranno le operazioni militari».

Lo si legge in un comunicato congiunto delle rappresentanze diplomatiche di Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e delegazione dell'Unione europea in Libia pubblicato sul sito dell'ambasciata americana in Libia. «Esortiamo le parti a cogliere questa fragile opportunità per affrontare le questioni politiche, economiche e di sicurezza alla base del conflitto».

«Nello spirito della prossima Conferenza di Berlino, rimaniamo impegnati nella sovranità e nell'integrità territoriale della Libia, liberi da indebite interferenze esterne e siamo pronti a sostenere le parti libiche nel raggiungimento di una cessazione duratura delle ostilità e di una soluzione politica che consentirà a tutti i libici di godere di un futuro più pacifico e prospero», prosegue la nota.