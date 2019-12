Un secondo impeachment all'orizzonte per Trump?

WASHINGTON - La Camera apre a un possibile secondo impeachment di Donald Trump. A paventare l'ipotesi è Douglas Letter, il legale della Camera, secondo il quale un secondo processo di destituzione potrebbe essere necessario nel caso in cui la Camera scoprisse nuove prove sul fatto che il presidente ha cercato di ostacolare la giustizia.

«Se un'eventuale testimonianza del legale della Casa Bianca Don McGhan dovesse produrre nuove prove a sostegno della tesi che il presidente Trump ha commesso offese meritevoli di impeachment ma che non sono coperte dagli attuali due articoli approvati dalla Camera, allora si potrebbe procedere considerando nuovi articoli per la messa in stato di accusa» scrive Letter in una missiva depositata in tribunale nell'ambito dell'indagine della Corte d'Appello del Circuito di Washington per stabilire se i democratici abbiano bisogno o meno della testimonianza di McGhan.