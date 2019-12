Impeachment, Bolton e Mulvaney a rapporto

NEW YORK - Il leader dei democratici in Senato, Chuck Schumer, chiede le testimonianze dell'ex consigliere per la Sicurezza nazionale John Bolton e del capo dello staff della Casa Bianca Mick Mulvaney nell'ambito del processo per l'impeachment di Donald Trump. «I democratici in Senato credono fermamente, e penso che i repubblicani in Senato siano d'accordo, che il processo debba essere corretto, debba considerare tutti i fatti rilevanti ed esercitare il potere per l'impeachment del Senato nell'ambito della Costituzione con dignità e integrità», dice Schumer in una lettera al leader della maggioranza in Senato, il repubblicano Mitch McConnell.

Un gruppo di 30 democratici premono per la nomina di Justin Amash come manager dell'impeachment di Donald Trump nel processo che si terrà in Senato. Secondo quanto riporta il Washington Post citando alcuni fonti, la convinzione all'interno del gruppo di democratici è che Amash, libertario che ha lasciato il partito repubblicano all'inizio dell'anno, sia in grado di comunicare meglio con i repubblicani e quindi presentare in mood più concreto le accuse contro Trump. Ma nonostante la pressione è "altamente" improbabile che la speaker della Camera Nancy Pelosi approvi tale nomina vista la lunga lista dei democratici che vuole l'incarico.