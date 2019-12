«Si aspetta di essere scagionato. Non ha fatto nulla di male»

WASHINGTON - «Donald Trump affronterà queste false accuse in Senato e si aspetta di essere pienamente scagionato perché non ha fatto nulla di male»: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Stephanie Grisham, parlando della procedura di impeachment.

«Un tentativo fazioso, ingiustificato e patetico di rovesciare l'amministrazione Trump e i risultati delle elezioni del 2016»: così la portavoce della Casa Bianca dopo l'annuncio degli articoli di impeachment contro il presidente.

«Oggi, in un tentativo infondato e fazioso di minare un presidente in carica, la speaker della Camera Pelosi e i dem alla Camera hanno annunciato l'esito predeterminato del loro impeachment farsa, cosa che hanno perseguito prima dell'insediamento del presidente Trump», accusa.

Un «tentativo fazioso» dei dem - «I democratici alla Camera - prosegue - volevano da tempo rovesciare il voto di 63 milioni di americani. Hanno deciso che devono mettere in stato d'accusa il presidente Trump perché non possono sconfiggerlo legittimamente nell'urna. L'uso dei democratici di una telefonata col presidente ucraino - con una trascrizione diffusa dal presidente stesso - serve loro come scusa per questo tentativo fazioso, ingiustificato e patetico di rovesciare l'amministrazione Trump e i risultati delle elezione del 2016».

«L'annuncio dei due infondati articoli di impeachment non feriscono il presidente ma il popolo americano, che si aspetta che i suoi rappresentanti eletti lavorino per loro allo scopo di rafforzare la nostra nazione», si legge nella nota della Casa Bianca. «Alla fine la speaker Pelosi e i democratici alla Camera dovranno rispondere ai loro elettori per aver fabbricato un'indagine di impeachment e costretto il popolo americano ad ingoiare accuse infondate. Oggi, e ogni giorno, il presidente continuerà a lavorare per conto di questo Paese e non sarà dissuaso dalla serie di faziosi atti politici del partito democratico».

«Caccia alle streghe», accuse «ridicole»: anche Trump risponde su Twitter all'annuncio dei due articoli di impeachment che i dem presenteranno alla Camera.

«Nessuna pressione» - Il presidente nega di aver fatto pressioni sull'Ucraina, affermando che il presidente della commissione giustizia della Camera Jerrold «Nadler e i dem lo sanno ma si rifiutano di riconoscerlo». E attaccando anche il presidente della commissione intelligence Adam Schiff, accusato dal tycoon di aver riportato in modo «fraudolento» le parole di Trump nella trascrizione della sua telefonata al presidente ucraino.

«Prima o poi dovrà rispondere di questo!», ammonisce. Infine il tycoon, invitando a leggere la stessa trascrizione, sostiene di aver sollecitato le indagini sui Biden non a suo favore ma per gli Usa.

Sul tema è intervenuta anche la ex first lady Michelle Obama: «una cosa surreale», ha commentato. In un'intervista al Today Show di Nbc, l'ex first lady ha detto anche che è una cosa difficile per gli americani, tuttavia ritiene che il Paese ne uscirà.

«Abbiamo vissuto tempi difficili di questo Paese - ha commentato - abbiamo vissuto depressioni economiche, guerre, bombardamenti, attacchi terroristici, segregazione razziale, ma ne siamo usciti fuori sempre più forti».