L'impeachment? «I dem hanno paura che Trump vinca ancora»

WASHINGTON - «I democratici vogliono mettere in stato d'accusa Donald Trump perchè a loro non piace e pensano che se non lo fanno vincerà ancora alle prossime elezioni»: lo ha detto Doug Collins, il più alto rappresentante repubblicano della commissione giustizia, aprendo le sue dichiarazioni nell'udienza dedicata alla presentazione delle prove dell'indagine di impeachment contro il presidente per l'Ucrainagate.

A suo avviso non ci sono reati da impeachment. Collins ha chiesto anche al presidente della commissione di fissare un'udienza per sentire i testi della minoranza.