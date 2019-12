Sarà lei la più giovane premier in carica al mondo

HELSINIKI - Con un margine stretto, ma ce l'ha fatta. Sanna Marin, 34 anni e ministro dei Trasporti, succederà all'ex-premier dimissionario Antti Rinne.



A decretarlo l'esito della consultazione del Partito Social Democratico (SPD) finlandese che, questa domenica, l'ha vista primeggiare nei confronti dell'attuale presidente del gruppo parlamentare Antti Lindtman.

«Ho davanti a me una strada tutta in salita per riguadagnare la fiducia perduta», ha dichiarato Marin ai media accennando anche al primato di cui si è resa protagonista: «Non ho mai pensato troppo alla mia età o al mio genere, quello a cui penso è piuttosto e il perché ho deciso di fare politica e gli argomenti, cari al nostro elettorato, che ci hanno permesso di essere qui».

L'ascesa della 34enne di Tampere, da molti osservatori internazionali è stata definita «meteorica», dall'esordio da 27enne come consigliere comunale della sua città, Consiglio di cui nel 2013 è stata presidente.



Solo due anni dopo era in parlamento nazionale per l'SPD. Attualmente il Partito Social Democratico fa parte di una coalizione di centrosinistra di cinque schieramenti, tutti condotti da politiche donne.

Marin non è l'unica leader di 30 anni al mondo, il primo ministro ucraino Oleksiy Honcharuk ha 34 anni, mentre la neozelandese Jacinda Ardern ne ha 39.

Marin è figlia di una coppia omosessuale ed è mamma di un figlio, avuto con il compagno Markus Räikkönen.