«Sosterremo chiunque vinca le primarie»

WASHIGNTON - Michelle Obama ha detto che lei e il marito Barack sosterranno «chiunque vinca le primarie» democratiche per la Casa Bianca. «Il nostro focus è lasciare che il processo delle primarie si svolga perché ora è troppo presto», ha spiegato alla Cbs, aggiungendo che lei e l'ex presidente stanno «seguendo tutti» e sono pronti a dare aiuto e consiglio a chiunque lo chieda.

L'ex first lady si è astenuta dal commentare la polemica tra Joe Biden, ex vicepresidente nell'amministrazione di suo marito, e la senatrice Kamala Harris, che aveva criticato il rivale per essersi vantato della sua capacità di negoziare negli anni '70 con senatori segregazionisti e per la sua opposizione ai servizi di bus per l'integrazione scolastica dei neri.