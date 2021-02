La Svizzera è il secondo Paese più intelligente al mondo

BRISTOL - L'essere umano è generalmente percepito come un animale intelligente, che ha permesso alla propria specie il progresso grazie a invenzioni, scoperte e avanzamenti scientifici in ogni ambito.

Ma qual è la nazione più intelligente, quella che può vantare più cittadini di lauto acume e spiccata perspicacia?

A rispondere ci ha pensato l'azienda britannica Vouchercloud, ripresa da Forbes, che ha stilato una curiosa classifica: i primi 25 paesi al mondo sulla base dell'...intelligenza. Utilizzando quali criteri? Il numero di premi Nobel vinti da ogni nazione («per rappresentare l'intelligenza storica»), il quoziente intelletivo (QI) medio attuale, e il livello d'istruzione medio per rappresentare «il potenziale delle prossime generazioni».

La nazione che è risultata la più intelligente è... il Giappone! Grazie al suo ranking alto in tutte e tre le metriche. Molto bene anche la Svizzera, che si situa al secondo posto grazie all'ottimo sesto posto per la quantità di Premi Nobel, e ad un relativamente alto 11mo posto sia per il QI che per l'istruzione. Sull'ultimo gradino del podio, invece, la Cina, con un percorso diametralmente opposto a quello della Svizzera.

Gli Stati Uniti si situano dal canto loro al quarto posto, grazie al dominio nella categoria Nobel dove, con 368 premi, hanno quasi triplicato il Regno Unito che è al secondo posto. Tuttavia, un ranking piuttosto basso nell'IQ e nella formazione scolastica non sono buoni segnali per il futuro.

Decisamente particolare la posizione di Singapore, che si è classificata al primo posto sia per il QI medio che per il livello d'istruzione, ma ad un catastrofico 73esimo posto per quel che riguarda i premi Nobel.