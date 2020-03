Chiamate di gruppo su Messenger e WhatsApp su del 1000%

ROMA - In Italia è boom di chiamate di gruppo sulle chat, in particolare su WhatsApp e Messenger. Il tempo trascorso dagli utenti in conversazioni tra più persone è aumentato di più del 1000%.

La comunicazione arriva direttamente da Facebook ed è firmata dai vicepresidenti Alex Schultz e Jay Parikh. Dall'inizio della crisi gli italiani hanno incrementato il tempo che passano su Messenger, Instagram e WhatsApp del 70%. Lo scambio di messaggi è aumentato del 50% e inoltre le dirette, sia su Facebook che su Instagram, sono raddoppiate in sette giorni.

«La crescita d'uso causata dal Covid-19 non ha precedenti in tutto il settore, stiamo riscontrando nuovi record di utilizzo quasi ogni giorno», scrivono Schultz e Parikh, con riferimento non solo all'Italia ma a livello globale. «Mantenere la stabilità durante questi picchi di utilizzo è più difficile del solito ora che la maggior parte dei nostri dipendenti lavora da casa». Non c'è però pericolo di un blackout dell'ecosistema Facebook: «Stiamo lavorando per mantenere le nostre app funzionanti senza problemi, rendendo i nostri sistemi più efficienti e aggiungendo la capacità richiesta».