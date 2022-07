Il razzo cinese è caduto in Malesia

KUALA LUMPUR - Il frammento del razzo cinese Lunga Marcia 5B è rientrato nell'atmosfera, più precisamente in Malesia, in una zona nei pressi della città costiera di Bintulu. La conferma arriva dagli Usa, che hanno anche riferito che l'impatto è avvenuto alle 18.51, ora svizzera. La Cina ha indicato che il frammento del razzo sarebbe caduto in mare.