Robert E. "Bobby" Crimo, il presunto autore di una strage

Su Twitter si sta discutendo ampiamente il contenuto video del brano "On my mind". Apparentemente il testo sembra un invito a una fuga romantica da scuola, ma le immagini associate alle parole cozzano per la violenza. In alcuni frame Robert E. "Bobby" Crimo, III appare in un'aula scolastica con un caschetto militare e un giubbotto antiproiettile e in altri l'aula è vuota e in disordine, come se chi vi si trovava al suo interno fosse di colpo fuggito.