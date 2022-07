Disagi e polemiche, salta la poltrona a un manager di EasyJet

Mancanza di leadership - Accusato il mese scorso di "mancanza di leadership" dai vertici di Unite, uno dei principali sindacati del Regno, Bellew è stato ringraziato dall'amministratore delegato della compagnia (specializzata come è noto in voli low cost), Johan Lundgren. Ma il passaggio di consegne non viene considerato dai media dell'isola un fatto di ordinaria amministrazione, sullo sfondo delle sfide che incombono sul settore nel pieno della stagione delle vacanze estive: incluse le agitazioni sindacali che - dopo aver scosso le ferrovie britanniche e aver già coinvolto altri vettori in Europa - s'annunciano anche fra le categorie aeroportuali.