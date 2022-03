Emanate 20 multe per i party di Downing Street

LONDRA - La Met di Londra conferma di aver comminato 20 multe per la violazione delle misure anti-Covid, nell'ambito dei party illegali tenutisi dall'amministrazione Johnson in quel di Downing Street e Whitehall.

Ne dà notizia Sky News che però - come da prassi - non diffonde dettagli riguardanti chi siano le persone e quali dei due assembramenti abbiano partecipato. Pare che potrebbero essere le prime di una serie più voluminosa.

Indagati per la questione sono circa 100 persone, tra le quali anche lo stesso premier, per un totale stimato di 12 festicciole.

Il “Partygate”, come era stato etichettato Oltremanica, aveva messo molto in difficoltà Boris Johnson in un periodo in cui la sua popolarità era particolarmente in crisi. In seguito allo scandalo, sul quale era stato redatto un rapporto molto discusso, erano stati in molti a chiederne le dimissioni.