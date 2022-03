Al comizio di Zemmour la folla grida «Macron assassino»

PARIGI - Momenti di tensione al Trocadéro, dove oggi pomeriggio era in programma il comizio parigino del polemista di estrema destra Eric Zemmour, parte della folla ha cominciato a gridare lo slogan «Macron, assassino», senza che il candidato all'Eliseo, dal palco, interrompesse i cori.

Per Zemmour è l'ultimo grande comizio in vista del primo turno delle elezioni presidenziali, il 10 aprile. Le grida si sono levate mentre Zemmour stava pronunciando feroci accuse contro il presidente in carica, criticandone il bilancio dell'intero mandato. Quando Zemmour è passato ad accusare Macron per la sua politica sulla sicurezza, parte del pubblico ha cominciato a scandire per diversi secondo lo slogan «Macron assassino!».

Non è certo che Zemmour abbia udito le parole dello slogan ma quando ha ripreso la parola ha detto: «La fatalità non esiste», con probabile allusione al concetto di assassinio, che esclude la casualità e prevede, al contrario, premeditazione.

Unanimi le reazioni di protesta, a cominciare dalla candidata dei Républicains, Valérie Pécresse: «Io mi batto contro il presidente uscente - ha twittato - ma lasciar gridare assassino dalla folla contro un avversario politico è pericoloso per la repubblica. Di certo non è questa la destra! Non è questa la mia Francia!».