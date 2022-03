Hassan ha ritrovato la sua mamma

BRATISLAVA - Undici anni, un sacchetto e un numero scritto sulla mano. Hassan Pisetskaya aveva compiuto da solo un viaggio di 1'200 chilometri attraverso l'Ucraina. La mamma era rimasta a Zaporizhzhia perché la nonna non era in grado di viaggiare. In seguito a un allarme bomba ha però deciso di fare almeno un tentativo.

È una storia a lieto fine. Il bambino di undici anni che la scorsa settimana era arrivato da solo in Slovacchia ha potuto riunirsi con la sua mamma. La donna aveva lasciato andare da solo il piccolo perché non poteva abbandonare la propria madre, troppo debole per affrontare il viaggio. Poi, però, un allarme bomba l'ha portata a tentare qualcosa che credeva impossibile. Ieri Hassan ha potuto riabbracciare mamma e nonna, insieme alle sorelle e al fratello maggiore.

È la seconda volta che questa famiglia riesce a scappare da una guerra. Come raccontato dalla polizia slovacca su Facebook, gli otto Pisetskaya erano fuggiti dalla guerra in Siria, dove però avevano perso il papà, e si erano stabiliti in Ucraina che è la terra natale di mamma Yulia. Una tragica esperienza che però, forse, ha aiutato la famiglia a organizzarsi per questa nuova fuga. «Le tre sorelle sono state le prime a recarsi dal fratello maggiore a Bratislava, dove studia. Il loro compito era verificare se per Hassan sarebbe stato possibile compiere il viaggio da solo». Poi è partito un altro fratello.

La mamma e la nonna sono infine riuscite a raggiungere i piccoli con un treno preso lunedì. L'Associazione delle comunità giovanili cristiane (Zksm) e molte persone «che non possono essere nominate» le hanno aiutate. «Hanno perso di nuovo tutto, ma questa volta la guerra non ha preso nessuno da loro. Sono insieme e questa è la cosa più importante».

Polícia Slovenskej republiky