È morto il primo uomo trapiantato con un cuore di maiale

COLLEGE PARK - David Bennett, la prima persona che ha ricevuto un trapianto di cuore da un maiale geneticamente modificato, è morto a due mesi dallo storico intervento. Il Centro Medico dell'Università del Maryland - dove era avvenuta l'operazione - non ha comunicato l'esatta causa del decesso e si è limitato a spiegare che le condizioni del 57enne si sono deteriorate negli ultimi giorni. Il decesso risale a martedì.

«Dopo che è diventato chiaro che non si sarebbe ripreso, gli sono state somministrate cure palliative. È riuscito a parlare con la sua famiglia nelle sue ultime ore di vita» è scritto nel comunicato. I ricercatori hanno in programma di condurre un'analisi approfondita delle cause del decesso e i risultati saranno pubblicati in un report che sarà sottoposto a revisione paritaria.

Il dottor Bartley Griffith, il chirurgo che ha guidato il team che ha trapiantato il 57enne, ha affermato: «Siamo devastati dalla perdita del signor Bennett. Ha dimostrato di essere un paziente coraggioso e nobile che ha combattuto fino alla fine. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia. Il signor Bennett è diventato famoso per milioni di persone in tutto il mondo per il suo coraggio e la sua ferma volontà di vivere».