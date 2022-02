Milano: precipita l'ascensore, un morto e un ferito grave

MILANO - Un ferito e un morto. Oggi in viale Monza a Milano due operai sono rimasti coinvolti nel cedimento della cabina di un ascensore. A lanciare l'allarme gli altri operai al lavoro nello stabile di cui è in corso la ristrutturazione.

Erano al lavoro nella parte alta dell'ascensore, quando questo, poco prima delle 14, è precipitato per venti metri. Dalle prime informazioni riportate dal Corriere della Sera, i due operai non erano legati in quanto, non sarebbe stato ritenuto necessario. Così un uomo di 55 anni ha perso la vita e il collega di 26 si trova ora in codice rosso all'ospedale Niguarda con traumi al volto, al torace, al bacino e a una gamba.

Non sono ancora chiare le dinamiche del cedimento, ma secondo le prime informazioni la fune dell'impianto si sarebbe spezzata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. È già stata disposta l'autopsia del 55enne e la procura ha intenzione di aprire un fascicolo per omicidio colposo.