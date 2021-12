Omicron, nel Regno Unito i casi sono raddoppiati in 24 ore

LONDRA - Il Regno Unito ha segnalato 1'239 ulteriori casi confermati della variante Omicron, il più alto aumento giornaliero e quasi il doppio rispetto al precedente massimo registrato ieri (633). Lo riporta SkyNews, precisando che il numero totale d'infettati dalla variante nel Regno Unito sale così a 3'137.

Alcuni di questi, riportano diversi media britannici senza fornire però numeri, si troverebbero ospedalizzati. Una tendenza, questa, che gli esperti prevedono in aumento rapido nei prossimi giorni. Non è chiara quale potrà essere però l'entità finale di questa nuova ondata di ricoveri così come dell'effettiva mortalità della stessa.

Tornando ai dati quotidiani: la maggior parte di contagiati da Omicron è stata rilevata in Inghilterra (1'196 i nuovi per un totale di 2'953). In Scozia sono 38 le nuove infezioni (159 in tutto) mentre non se ne contano di nuovi in Galles (15 gli attuali). In Irlanda del Nord sono 5 i nuovi casi (10 in totale).



I casi di Omicron, è giusto segnalarlo, restano comunque una frazione del totale dei contagi del Regno Unito che si aggirano attorno ai 54'000 giornalieri - come riportato dal Guardian - mentre i morti si attestano attorno a quota 132.