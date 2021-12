Un tentativo di salvataggio drammatico alle cascate del Niagara

BUFFALO - Ha sfidato le acque gelide calandosi da un elicottero, salendo in un'auto mezza sommersa, e tirando fuori una donna per portarla in salvo.

Gli sforzi da applausi di un soccorritore in atto alle Cascate del Niagara, però, non sono bastati. Il drammatico tentativo di salvataggio non ha potuto evitare il decesso dell'autista 60enne di una macchina che è finita - per motivi ancora non chiari - nel corso d'acqua. Lo riporta il Guardian.

«È stato uno sforzo incredibile da parte del team di soccorso», ha dichiarato il capitano della polizia del parco Christopher Rola in una conferenza stampa. Nonostante la lunga storia d'incidenti avvenuti alle Cascate del Niagara, le squadre di emergenza non erano mai state chiamate per un veicolo così vicino al bordo di una della cascate, ha poi aggiunto.

Kathy Hochul, Governatrice dello Stato di New York, ha twittato che era «rattristata dalla tragica perdita» e ha lodato le «azioni rapide ed eroiche delle squadre di emergenza».

Dopo il recupero, il veicolo è rimasto a circa 45 metri dall'orlo delle "American Falls", una delle tre rapide che compongono le cascate del Niagara. Gli spettatori si sono riuniti in massa per guardare la preparazione delle squadre di emergenza per cercare di tirare fuori il veicolo dall'acqua.

keystone-sda.ch (Derek Gee)