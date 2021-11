Negli States sono morte 100'000 persone per overdose

NEW YORK - È soprattutto fentanyl. Venduto in pillole che sembrano farmaci da banco. Ma non mancano gli antidolorifici e l'eroina. L'abuso di sostante negli Stati Uniti ha provocato in un solo anno più di 100'000 morti per overdose. Il presidente Biden vuole rendere la copertura sanitaria più conveniente, «così che le persone che hanno bisogno di cure possano ottenerle».

Mercoledì sono stati pubblicati i primi dati sul consumo di droga del Centro statunitense per il controllo e la prevenzione delle malattie. I numeri non fanno sorridere. Mostrano che nel contesto pandemico è andata a inserirsi un'ulteriore piaga che ha fatto un quinto dei morti totali di Covid registrati finora negli States. Tra maggio 2020 e aprile 2021 sono morte per overdose più di 100'000 persone, circa 275 al giorno.

Un dato allarmante, con un amento dei casi del 30% rispetto all'anno precedente e del 50% in confronto agli ultimi cinque anni. Questo perché, come spiegato dalla dottoressa Nora Volkow, direttrice del National Institute on Drug Abuse alla Cnn, «chi già assumeva farmaci, ne ha fatto un uso maggiore e chi era sulla via della guarigione, è ricaduto nel tunnel della droga. Penso che avremmo potuto prevederlo». La maggior parte dei decessi, 64'000, legati al consumo di stupefacenti è dovuta agli oppioidi come il fentanyl, una sostanza da 50 a 100 volte più forte della morfina. Questo è il dato più alto registrato negli ultimi 20 anni.

Ma non tutti i consumatori erano coscienti di ciò che stavano assumendo. Anche perché le morti hanno un range di età che parte da meno di un anno di vita. Innanzitutto, come già spiegato dalla Drug Enforcement Administration (Dea) in un rapporto di settembre, queste sostanze vengono vendute online e hanno l'aspetto e il nome di farmaci da banco. Secondo un rapporto del 2020, una persona su quattro non può permettersi la copertura sanitaria americana. Per questo ricorrono al mondo di internet, dove tutto costa meno. Il risultato: chi aveva solo bisogne di cure si ritrova a essere un consumatore di sostanze stupefacenti e il rischio di incorrere in un overdose aumenta.

Poi ci sono storie di bambini che hanno perso la vita a causa di queste sostanze perché, con la tendenza a mettere tutto in bocca, il loro sguardo è caduto su un blister. Ingerite quelle che possono anche sembrare caramelle, le conseguenze per chi è in tenera età possono essere disastrose sin dalla prima assunzione.

Il fenomeno non si limita a uno solo o determinati Stati, ma a tutto il territorio sotto la presidenza di Biden. La Dea ha comunicato di aver «sequestrato abbastanza fentanyl da assicurare a ogni americano una dose letale». Questo vuol dire dosi per uccidere 333 milioni di persone. L'amministratrice della Dea ha spiegato che questa «è un'emergenza nazionale, che non conosce limiti geografici e che sta peggiorando sempre più».

La mossa di Biden - Durante una conferenza stampa, indetta in occasione del rilascio dei nuovi dati sul consumo di droga, Biden ha detto: «A tutte quelle famiglie che hanno pianto una persona cara e a tutte quelle persone che stanno affrontando la dipendenza o sono in via di guarigione: siete nei nostri cuori, e non siete soli. Insieme, cambieremo le sorti di questa epidemia».

L'amministrazione governativa statunitense ha inoltre stanziato quattro triliardi di dollari dall'American Rescue Plan per combattere le morti per overdose, i problemi di salute mentale ed espandere la rete di servizi di aiuto per il disturbo da uso di sostanze. Inoltre «stiamo lavorando per rendere la copertura sanitaria più accessibile e conveniente per tutti gli americani, in modo che più persone che hanno bisogno di cure possano ottenerla».