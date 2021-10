35 anni per il satanista che aveva ucciso due donne per vincere alla lotteria

LONDRA - Trentasei pugnalate. Così Danyal Hussein aveva ucciso due donne nel Fryent Country Park, a Brent. Il suo movente era il sacrificio satanico. Era successo nel giugno del 2020. Oggi la corte di Old Bailey ha deciso per il 19enne una condanna di 35 anni.

Aveva stipulato un contratto con Lucifuge Rofocale, che secondo il libro del Grande Grimorio, era il demone incaricato da Lucifero per governare l'Inferno. E in questo contratto si leggeva che Danyal avrebbe dovuto uccidere due donne per vincere alla lotteria. Così, nella notte tra il 6 e il 7 giugno, il giovane si era reso nel parco Fryent Country.

Lì, due sorelle, Bibaa Henry e Nicole Sallman stavano tornando da una festa di compleanno di un'amica. Danyal le ha pugnalate: otto volte Bibaa e 28 Nicole, che si era difesa ed era riuscita a ferire la mano del killer con l'arma del delitto, un coltello dalla lama di 12 centimetri. Poi, aveva nascosto i corpi delle due, che erano rimasti dietro a un cespuglio per 36 ore. A fare la macabra scoperta era stato il ragazzo di Nicole il giorno dopo che era stata denunciata in polizia la scomparsa della 46enne con la sorella 27enne.

All'epoca dei fatti il killer aveva 18 anni, ragion per cui la giudice Whipple ha deciso di non condannarlo davvero all'ergastolo, ma di alleggerire la pena di due anni. In pratica dovrà scontare 37 anni di carcere, ma tra 35 potrà richiedere di essere rilasciato. A quel punto la sua condizione psicologica verrà valutata e si deciderà se dovrà passare ancora del tempo dietro le sbarre. la decisione della sentenza di Whipple si basa sul fatto che Danyal Hussein ha commesso «un attacco feroce. Lo ha fatto per uccidere, per i soldi e per una ricerca sbagliata del potere. Era tutto calcolato, aveva pianificato il suo atto e ha agito in modo deliberato e con precisione».

Reuters