Due auto restano bloccate in un sottopasso a causa di un nubifragio

FORLì - Le strade si sono allagate. Dal nulla è arrivato un temporale. A Forlì le prime ore della mattina sono state molto bagnate. In una sottopasso due automobilisti se la sono vista brutta: un'onda di piena ha investito le macchine, ma i due uomini sono riusciti a trarsi in salvo.

Stamattina a Forlì si sono susseguiti diversi disagi dovuti al maltempo. I Vigili del fuoco sono intervenuti in un sottopasso per liberare due automobili, un'Audi A5 e una Bmw, rimaste sommerse da un'ondata d'acqua all'80%. Stando al Corriere Romagna conducenti che si trovavano alla guida sono riusciti a trarsi in salvo in tempo. Sono stati poi soccorsi dal 118 e da un'ambulanza della Croce Rossa. Erano bagnati e infreddoliti, ma non hanno riportato nessun danno fisico.

Inoltre i Vigili sono anche intervenuti prima per l'incendio di un quadro elettrico scaturito probabilmente da un fulmine e poi altre fiamme sono divampate nella città in seguito alla rottura di un tubo del gas. Sono stati segnalati diversi disagi al traffico, allagamenti e alberi caduti. Sulla tangenziale un fiume d'acqua ha invaso la corsia e un'auto è andata a fuoco. Più tardi, all'uscita di una galleria, si è verificato un tamponamento a catena. La strada è rimasta chiusa, ma non sono stati segnalati feriti. Poi alle nove è tornato il sole.

Vigili del Fuoco