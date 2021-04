Filippo, i parenti al castello di Windsor. Harry riuscirà a essere presente?

LONDRA - Visite alla spicciolata dei figli, oggi, al castello di Windsor dinanzi al feretro del principe Filippo, consorte della regina Elisabetta morto ieri a 99 anni.

Fra i primi a incontrare la madre e a rendere l'ultimo saluto al corpo del padre è stato visto il principe Edoardo, quartogenito della coppia reale, accompagnato dalla moglie Sofia, contessa di Wessex.

Mentre più tardi è stato notato pure il terzogenito Andrea, duca di York, escluso da diversi mesi dai ruoli ufficiali della Royal Family in seguito al sospetto coinvolgimento nello scandalo Epstein, negli Usa.

Tutti sono entrati e usciti in silenzio, tranne una fuggevole battuta della consorte di Edoardo che - pressata dai giornalisti su come avesse trovato Elisabetta di fronte alla perdita di Filippo dopo 73 anni di matrimonio e di vita in comune - si è limitata a rispondere: «La Regina è stata incredibile».

Nodo quarantena, ma Harry farà di tutto per rientrare - Il principe Harry, intanto, ha dichiarato che «farà tutto il possibile» per andare al funerale del nonno. Così, stando alcuni media americani che citano fonti vicine ai duchi del Sussex.

Lo staff di Harry sarebbe in contatto con Buckingham Palace per verificare se ci i sono i tempi necessari per consentire al principe di viaggiare e sottoporsi alla necessaria quarantena per il Covid, obbligatoria per chiunque entri nel Regno Unito. Non è comunque escluso che Harry possa essere esonerato dalla quarantena per «circostanze diplomatiche».











