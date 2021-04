È morto il principe Filippo

LONDRA - Il principe Filippo è morto. Lo ha comunicato venerdì mattina Buckingham Palace. Il consorte della regina Elisabetta aveva novantanove anni (ne avrebbe compiuti cento il prossimo 10 giugno).

Lo scorso 16 febbraio era stato ricoverato all'ospedale Re Edoardo VII di Londra. Si era trattato di un ricovero preventivo in seguito a una non meglio precisata infezione al cuore che aveva richiesto ulteriori accertamenti cardiaci. Ma poi era stato dimesso.

Nella nota che la famiglia reale ha affidato anche a Twitter, la regina annuncia il decesso dell'«amato marito» con «profonda tristezza». La morte del principe Filippo, duca di Edimburgo, è avvenuta «serenamente» stamani al Castello di Windsor.

Filippo e la regina Elisabetta sono sposati dal 1947. Il 20 novembre avevano festeggiato 73 anni di matrimonio. La foto celebrativa foto li mostra in veste di bisnonni affettuosi.

Nel 2017 il principe si era ritirato da tutti gli impegni pubblici.

Non è al momento nota la causa del decesso. Ma secondo quanto riferito da un rappresentante di Buckingham Palace, il principe non avrebbe avuto sintomi da Covid-19. A inizio gennaio regina e principe erano stati vaccinati.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn