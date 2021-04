Dopo la morte di Filippo Harry si prepara al rientro, ma Meghan?

LOS ANGELES - La notizia della scomparsa del principe Filippo ha acceso i riflettori non solo su Londra, ma anche su Montecito, in California.

La domanda dei media è: che faranno Harry e Meghan, a solo un mese di distanza dall'esplosiva intervista rilasciata a Oprah Winfrey? Torneranno nel Regno Unito, che hanno lasciato nel marzo 2020 per le esequie del duca di Edimburgo, oppure resteranno a distanza per evitare un imbarazzante confronto in una così triste circostanza.

Secondo il Daily Mail, Harry si sta già preparando per volare a Londra e assistere ai funerali del nonno. «Farà assolutamente tutto il possibile per rientrare nel Regno Unito e incontrare la famiglia. Non vuole altro che essere là con i suoi parenti, e in particolare con la nonna in questo terribile momento» ha dichiarato una fonte di palazzo al tabloid.

Meghan, invece, che farà? «È incinta e dovrà chiedere il parere del suo medico per sapere se potrà viaggiare in tutta sicurezza». Non è da escludersi, quindi, che il duca di Sussex possa presentarsi da solo a Buckingham Palace.