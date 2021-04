Apre il fuoco nell'edificio e uccide 4 persone, tra cui un bambino

Non sono note le motivazioni dell'uomo, che ha colpito in un edificio per uffici

Quattro persone, tra cui un bambino, sono state uccise da un uomo che ha aperto il fuoco in un edificio per uffici nella città di Orange, a sud di Los Angeles, in California.