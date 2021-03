Fiamme in un ospedale di Mumbai, almeno 10 morti

MUMBAI - Almeno 10 persone sono morte in seguito all'incendio divampato poco dopo la mezzanotte in un ospedale di Mumbai, in India.

Il nosocomio occupa il terzo piano di un edificio commerciale nell'area di Bhandup, hanno spiegato funzionari locali ai media. Le fiamme hanno interessato anche un reparto per pazienti affetti da Covid-19. Erano 78 le persone ricoverate quando il fuoco e il fumo hanno invaso i locali: molte sono state evacuate negli altri ospedali e, per il momento, all'appello nel risultano 46. Non si esclude che alcuni pazienti possano essere rimasti bloccati in qualche stanza.

I pompieri sono giunti sul posto con una ventina di autopompe e 15 autocisterne. La struttura ha sorpreso lo stesso sindaco di Mumbai, Kishori Pednekar: «Ho visto per la prima volta un ospedale in un centro commerciale». Un'inchiesta accerterà se ci sono state irregolarità nelle autorizzazioni. L'ospedale sostiene di essere la prima struttura sanitaria asiatica a essere dislocata in un centro commerciale.

keystone-sda.ch / STR (Emmanual Yogini)