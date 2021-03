Investe il figlio di 18 mesi in retromarcia

BARI - Un bambino di 18 mesi ha perso la vita ieri sera dopo che il padre l'ha investito per errore con la propria vettura, mentre eseguiva una manovra in retromarcia.

È la terribile tragedia che ha scosso il paese di Modugno, in provincia di Bari.

Secondo le prime ricostruzioni, riportate dal portale la Repubblica, il tutto è avvenuto in un'area di parcheggio nei pressi della loro abitazione. Il bambino era rimasto dietro all'auto e il padre, che non se n'era accorto, lo ha travolto in retromarcia. Subito dopo l'incidente, il bimbo è stato portato d'urgenza all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII, ma non c'è stato purtroppo niente da fare.

I carabinieri stanno ora cercando di confermare la dinamica dei fatti, verificando anche l'eventuale presenza di telecamere di sorveglianza, ma tutti gli indizi sembrano indicare che si sia trattato di un tragico incidente.