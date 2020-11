Congela a morte, il suo cuore riprende a battere 45 minuti dopo

SEATTLE - Ha abbracciato la passione dell'escursionismo per uscire da una fase della sua vita oscura e tribolata: «Avevo uno stile di vita malsano, stavo sempre male e spesso abusavo di droghe. Le camminate mi hanno cambiato completamente», ha raccontato al Seattle Times Michel Knapinski, 45enne americano che è recentemente ritornato da una gita di quelle che in pochi possono dire di aver fatto, quella verso l'aldilà.

Knapinski, infatti, si è perso lo scorso fine settimana durante un'uscita nel parco nazionale a ridosso del Monte Rainier (vetta a 4'392 metri) poco distante a Seattle, nello Stato di Washington.

È stato recuperato dai soccorsi ma troppo tardi, il suo cuore - infatti - si è spento a causa dell'ipotermia proprio all'arrivo in ospedale: «È morto, appena entrato nel pronto soccorso», conferma la dottoressa che lo ha preso in cura.

Dopo un tentativo di rianimazione è stato collegato a un'unità di Ossigenazione Extracorporea a Membrana (ECMO), che gli ha mano a mano depurato il sangue dall'anidride carbonica. Dopo 45 minuti, il suo cuore ha ripreso a battere.

Due giorni dopo, il risveglio: «Piangeva lui, piangevano i suoi famigliari e amici, ed è venuto da piangere un po' anche a me», racconta una delle infermiere.

L'uomo, attualmente ancora in fase di recupero, ha solo parole d'elogio per il team dell'ospedale: «Hanno davvero fatto un gran diamine di lavoro per tenermi in vita».