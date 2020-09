Incriminato l'agente che uccise Breonna Taylor, ma scatta la protesta

LOUISVILLE - Il poliziotto coinvolto nella morte di Breonna Taylor, la ragazza afroamericana uccisa sei mesi fa in casa a Lousville, in Kentucky, mentre dormiva, è stato incriminato con l'accusa di omicidio e di condotta insensata e pericolosa. La decisione è stata presa da un gran giurì.

L'agente Brett Hankinson, insieme ad altri poliziotti, si era introdotto di notte nell'appartamento con un'irruzione nel corso di un'operazione antidroga. La donna, inerme, è stata uccisa con diversi colpi di pistola senza che si fosse resa conto di quanto stava accadendo. In casa non è stata trovata alcuna traccia di stupefacenti.

La famiglia di Breonna Taylor, icona assieme a George Floyd dei moti di piazza di #blacklivesmatter, aveva già ottenuto un risarcimento milionario dalle autorità attraverso un accordo extragiudiziale.

Scoppia però la protesta per le strade di Lousville, in Kentucky, dove la decisione del grand giurì sul caso di Breonna Taylor, la ragazza afroamericana uccisa durante un'irruzione della polizia nella sua abitazione, ha lasciato l'amaro in bocca.

In centinaia sono scesi in strada e un corteo sfila per le strade della città, dove le autorità cittadine hanno indetto il coprifuoco per la serata, temendo scontri e violenze.