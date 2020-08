Sicilia: trovati resti umani «compatibili con il piccolo Gioele»

CARONIA - Era il 3 agosto. Gioele Mondello, 4 anni, scompare insieme alla mamma, Viviana Parisi. Cinque giorni dopo il corpo della 43enne viene ritrovato senza vita nelle campagne di Caronia, vicino all’autostrada A20 Messina-Palermo. Le ricerche proseguono, fino a oggi, 16 giorni dopo: infatti sono stati trovati i resti di un bambino e quello che ne rimane dei vestiti. Sarà il medico legale a comparare il dna con quello di Gioele.

Per quindici giorni la vicenda ha tenuto mezza Italia con il fiato sospeso. Viviana Parisi, dj di professione, era uscita con il figlio in auto. «Andiamo al centro commerciale», aveva detto al marito. Le telecamere dell’autostrada riprendono il veicolo in autostrada, da Milazzo verso Palermo. All’altezza di Sant’Agata una pausa di 22 minuti. Poi il ritorno in strada.

L’Opel grigia con a bordo mamma e figlio urta un furgone durante un’operazione di sorpasso nella galleria Pizzo Turda. Sbanda e si ferma nella zona di emergenza subito dopo al tunnel. Da lì il buio. Nessuno sa dove siano finiti.

Fino all’8 agosto, quando il corpo senza vita della 43enne viene trovato vicino a un palo dell’alta tensione. Si trova a circa un chilometro e mezzo dal luogo dell’incidente, su un percorso scosceso. I media parlano dell’aggressione da parte di due Rottweiler, di un “disagio emotivo” della donna, di omicidio-suicidio.

Alle ricerche, in queste due settimane, hanno partecipato autorità e volontari. La scoperta dei resti del bambino è avvenuta questa mattina da parte di un carabiniere in pensione, che aveva accolto l'appello del padre di Gioele su Facebook. Secondo fonti investigative, il corpo del piccolo sarebbe stato trascinato dagli animali a circa 400 metri di distanza dal traliccio. La zona si trova a 200 metri dall’autostrada Messina-Palermo.

Solo le indagini permetteranno di capire cosa è successo realmente.