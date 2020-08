Anziano scompare per tre giorni, lo ritrovano al cimitero (vivo)

COMO - Lo stavano cercando da tre giorni e poi il ritrovamento... al cimitero. Ma non era morto, solo disidratato e confuso. Si è conclusa, per fortuna, felicemente la disavventura di un 84enne di Rovellasca (CO) scomparso nel nulla sabato.

A dare l'allarme, scrive la Provincia di Como, la vicina che non lo aveva visto rientrare e - in seguito - il nipote, che non riusciva a rintracciarlo telefonicamente. Le ricerche della polizia, partite subito, non hanno però avuto esito positivo.

A ritrovare il pensionato al cimitero del paese questo martedì mattina sono stati gli agenti della Locale. L'uomo era «rannicchiato dietro una pianta, disidratato ma cosciente ha riconosciuto subito i parenti», riporta il quotidiano.

In seguito, l'ottuagenario è stato trasportato in ospedale via ambulanza.