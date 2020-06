Oggi si tiene la prima cerimonia funebre per George Floyd

MINNEAPOLIS - Sono previste migliaia di persone oggi a Minneapolis alle prime cerimonie funebri per la morte di George Floyd. L'appuntamento è per le 13 (le 19 in Svizzera) nel grande santuario della North Central University. A celebrare sarà il reverendo Al Sharpton, noto leader nella lotta per i diritti civili.

Il corpo di Floyd sarà trasferito poi a Radford, in North Carolina, dove è nato, per una camera ardente di due ore e una cerimonia privata per la famiglia. Un altro omaggio pubblico è previsto lunedì a Houston, Texas, dove è cresciuto e ha vissuto gran parte della sua vita prima di trasferirsi cinque anni fa in Minnesota. Il giorno dopo infine è in programma nella stessa città un funerale con 500 persone alla Fountain of Praise Church. Seguirà una cerimonia di sepoltura privata.

Appariranno davanti al giudice oggi 3 degli ex-agenti coinvolti nel suo omicidio - Alexander Kueng (26 anni) Thomas Lane (37 anni) e Tou Thao (34 anni) saranno visti proprio oggi dal giudice al tribunale di Minneapolis. I tre, licenziati in tronco il 26 maggio, si trovano attualmente nella prigione della Contea di Hannepin.

Il procuratore generale del Minnesota Keith Ellison, intervistato dalla Abc si è detto «ottimista» nella possibilità di ottenere l'incarcerazione di tutti gli imputati: «Sono complici, basta guardare i filmati», ha spiegato Ellison, «hanno aiutato Chauvin (il poliziotto già accusato di omicidio, ndr.) malgrado le suppliche e le richieste».