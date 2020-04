Johnson nella residenza di campagna con la fidanzata incinta

LONDRA - Dopo essere stato dimesso dall'ospedale perché guarito dal coronavirus da ieri sera il premier britannico Boris Johnson si trova nella residenza di campagna di Chequers con la fidanzata Carrie Symonds, incinta di sei mesi. Lo riporta Skynews.

Non è chiaro quando tornerà al lavoro, ma Downing Street ha fatto capire che non avverrà subito. Il governo britannico sta discutendo in queste ore la revisione delle misure restrittive sul Covid-19 con una serie di cambiamenti che dovrebbero essere annunciati giovedì. Non è chiaro quale sarà il ruolo del primo ministro in questa fase. Downing Street ha sottolineato che i limiti saranno allentati solo se il comitato scientifico lo consentirà.

Militari in aiuto - Militari in azione nel Regno Unito in aiuto del servizio ambulanze e in altri compiti di supporto al servizio sanitario nazionale (Nhs) sullo sfondo dell'impennata dei contagi e dei morti per coronavirus, giunti nel Paese oltre quota 10'000.

Lo ha deciso oggi il consiglio di gabinetto, riunitosi sotto la presidenza del ministro degli Estero e Primo segretario di Stato, Dominic Raab, che continua a fare le veci di Boris Johnson destinato a restare a riposo per ora a tempo indeterminato - secondo gli annunci di Downing Street - dopo l'uscita dall'ospedale e il trasferimento nella residenza di campagna governativa di Chiequers per la convalescenza in compagnia della promessa sposa Carrie Symonds.

Durante la riunione si è discusso della revisione del lockdown, la cui proroga è attesa come scontata entro giovedì, ma sopratutto del ruolo del ministero della Difesa dell'emergenza: con 200 militari destinati a guidare veicoli di soccorso, a dare una mano a sedi di coordinamento e centralini, ad affiancare i paramedici in lavori di fatica.