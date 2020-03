Coronavirus, Usa: «La pandemia potrebbe durare fino a 18 mesi o più»

WASHINGTON - In sole 24 ore, i contagi da coronavirus sono aumentati negli Stati Uniti di oltre il 40%. Quasi 9.000 americani risultano positivi e almeno 149 sono morti. Lo riporta la Cnn.

Secondo un rapporto ottenuto dall'emittente, il governo federale si sta ora preparando per una pandemia che potrebbe durare fino a 18 mesi o più e «includere ondate multiple della malattia».

SPAGNA - Continua a salire, anche in Spagna, il contagio da coronavirus: secondo gli aggiornamenti dei media il numero dei casi è arrivato a 14'769 mentre i decessi sono saliti a 638. Le aree più colpite - sottolinea El Mundo - sono Madrid con 5'637 casi e 390 decessi e la Catalogna con 2'702 contagi e 55 morti.

GERMANIA - Sono saliti a 10'999 i casi di contagio da coronavirus in Germania. Le cifre le ha registrate stamani il Robert Koch Institut. Rispetto a ieri si è avuto un aumento di ben 2'801 casi, un dato impressionante che conferma che la malattia si sta diffondendo in modo esponenziale, come affermato dal presidente dell'istituto Lothar Wieler.

Intanto, come annunciato da Spiegel e Dpa, il Governo tedesco pianifica un pacchetto di circa 50 miliardi di euro di aiuti per lavoratori autonomi privi di dipendenti per le piccole imprese. Nel frattempo, la polizia tedesca continua ad avere a che fare con diversi "Corona-Party".

REGNO UNITO - La città di Londra inizia a stringere le maglie sull'emergenza coronavirus e annuncia da domani la chiusura di 40 stazioni della metropolitana su varie linee, lo stop totale della linea Waterloo and City e anche quello dei servizi notturni della cosiddetta tube, salvo esigenze "essenziali".

Lo rende noto il sindaco laburista Sadiq Khan, precisando che verrà ridotto anche il numero di bus in servizio di notte e che lunedì scatteranno ulteriori tagli alla rete di trasporti pubblici Tfl, inclusi treni urbani di superficie (Overground, Dlr e altri).

Sono invece 20.000 i militari britannici in stato di "massima allerta" da ieri e inseriti in una speciale Covid Support Force istituita per affiancare la polizia in compiti di ordine pubblico in vista di possibili nuove misure restrittive del governo di Boris Johnson sull'emergenza coronavirus a Londra o altrove nel Regno Unito.

Lo ha confermato il ministero della Difesa, in dichiarazioni riprese oggi da alcuni media. Annunciato anche il richiamo di un primo contingente di riservisti.

BELGIO - In Belgio sono 309 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore, sette i decessi. Questi i numeri forniti dalle autorità competenti, i più alti in una sola giornata dall'inizio della pandemia. Il totale dei contagi nel Paese sale così a 1'795 (sono stati realizzati oltre 20mila test, principalmente sulle persone con sintomi gravi), mentre i morti sono ormai 21.

IRAQ - Il governo federale iracheno ha imposto nelle ultime ore il coprifuoco completo in tutto il paese per limitare la diffusione del Covid-19.

Lo riferisce stamani il ministero della sanità di Baghdad, che ha fornito il bollettino ufficiale e aggiornato della situazione sanitaria: 164 contagi, sei dei quali registrati nelle ultime ore; 12 decessi, per lo più anziani e con malattie croniche; 34 persone guarite.

Il governo iracheno invita tutti i cittadini ad astenersi da ogni tipo di assembramento e a restare nelle proprie abitazione. Attenzione particolare è dedicata ai pellegrini sciiti che dopodomani si apprestano a celebrare a Baghdad un importante rito nei pressi del mausoleo dell'imam Kazem. Il santuario è stato chiuso ma ancora ieri si registrava un afflusso di decine di fedeli nei pressi del luogo santo.

ISRAELE - Il numero complessivo dei casi positivi di coronavirus ha raggiunto oggi in Israele la cifra di 529 contagiati, quasi 100 in più rispetto a quelli registrati ieri. Lo ha reso noto il ministero della sanità.

Il ministero ha precisato che 498 contagiati sono in condizioni relativamente buone, 13 in condizioni medie mentre altri 6 sono giudicati malati gravi. Dodici dei primi contagiati sono nel frattempo guariti.

IRAN - Il coronavirus ha provocato altri 149 decessi in Iran, spingendo il totale a quota 1.284: lo ha reso noto il governo. I casi confermati salgono a 18.407, con 1.046 nuovi contagi in un giorno. I guariti sono invece 5.979. Lo riferisce il ministero della Salute di Teheran.