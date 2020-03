In Lombardia 319 decessi in un giorno

MILANO - In Lombardia sale a 1.959 il numero dei decessi per coronavirus, 319 più di ieri: a fornire il dato è stato l'assessore al Welfare della Regione Giulio Gallera che in diretta Facebook ha sottolineato che sono 17.713 i positivi, 7.285 ricoverati, 924 persone in terapia intensiva.

Quello dei decessi dunque è il dato in maggior crescita, mentre rallentano gli aumenti di tutte le altre voci.

Sono 4.025 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.084 in più di ieri. Lo ha detto il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile. Ieri il dato giornaliero sui guariti era di 192.

Le vittime sono 2.978, con un incremento rispetto a martedì di 475. Ieri l'aumento era stato di 345. Sono 2.257 i malati ricoverati in terapia intensiva, 197 in più rispetto a ieri. Dei 28.710 malati complessivi, 14.363 sono poi ricoverati con sintomi e 12.090 sono quelli in isolamento domiciliare.